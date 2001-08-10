В селе Кировское Тымовского района новоселье вскоре отпразднуют 48 семей

Ход строительства жилого комплекса в населенном пункте проверил губернатор области Валерий Лимаренко во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Глава региона пообщался со строителями и будущими новоселами.

90-летняя Валентина Андреевна Шилова ждет переезда в новую квартиру с нетерпением.

– Хоть под старость лет будем жить в нормальных условиях. В старом доме у нас туалет на улице, воду из колонки носим, – поделилась женщина.

Валентина Андреевна – коренная сахалинка, всю сознательную жизнь она провела в Кировском и является основателем династии педагогов. Ее дочь и внучка также занимаются воспитанием дошкольников. Сейчас семья Шиловых строит планы на предстоящее новоселье. Переезда с нетерпением ожидает и будущая соседка Шиловых Людмила Кравцова.

– Дело идет к старости. В нашем доме много проблем. Отопление дровами, вода приносная, зимой снежные заносы. Копать приходится от конька крыши, ­ – посетовала женщина.

Возведением жилого комплекса в Кировском занимается компания «Новострой». Строительство ведется «под ключ». Подрядчик возводит два 24-квартирных дома общей площадью 2 тысячи 722 квадратных метра.

По заведенной в Сахалинской области традиции будущие жильцы осматривают свои квартиры еще на этапе строительства. По мнению губернатора, это важно для того, чтобы подрядчики смогли учесть все замечания и пожелания будущих новоселов.

Жилье предоставят переселенцам из аварийного жилищного фонда. Первый дом планируют сдать в феврале 2021 года, второй – в августе. К этому же времени завершат благоустройство прилегающих территорий. Жилищные условия улучшат 33 семьи из села Кировское и 15 семей из села Белоречье.

– На Сахалине и Курилах сегодня реализуем масштабную жилищную программу. Наша цель – переселить в новые дома всех, кто проживает в аварийном жилье. Важно, что строительство ведется и в сахалинской глубинке. Отмечу, что работы должны быть завершены в срок. Особое внимание строителям необходимо уделить качеству, – обратился Валерий Лимаренко к подрядчику.

В этом году в Тымовском районе площадь расселяемого аварийного жилого фонда составляет 5 тысяч 947 квадратных метров.