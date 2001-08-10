Тихоокеанское
информационное агентство
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14:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У ТЦ «Янтарь» сегодня можно приобрести свежую рыбу

У ТЦ «Янтарь» сегодня можно приобрести свежую рыбу

Свежую рыбу в ассортименте сегодня, 30 ноября, с 12.00 по доступной цене можно будет приобрести на торговой площадке около ТЦ «Янтарь» в Южно-Сахалинске.

Реализацией занимается группа компаний «Рускор». Всего планируется реализовать 1850 кг минтая (76 руб./кг), трески (90 руб./кг), камбалы (65 руб./кг) и терпуга (100 руб./кг).

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