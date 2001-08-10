Систему интеллектуального учета коммунальных ресурсов смонтировали в группе домов Ново-Александровска

В комплексе жилых многоквартирных домов в планировочном районе Ново-Александровск завершили установку интеллектуальных приборов общедомового учета подачи тепловых ресурсов. Мероприятия по модернизации оборудования являются одним из направлений проекта «Умный город».

Приборы смонтированы, приняты в эксплуатацию и пока работают в автономном режиме. Однако, запланирована консолидация показаний всех проборов в единую систему – интеллектуальный центр управления, который позволит специалистам департамента городского хозяйства, единой диспетчерской службы Южно-Сахалинска, применяя, в том числе, цифровые показатели, принимать оперативные решения в случае аварийных и иных чрезвычайных ситуаций.

По словам эксперта по вопросам цифровой трансформации администрации Южно-Сахалинска Дмитрия Стенько, задача реализуемых мероприятий — обеспечить не только объективный и точный учет ресурсов для их экономии, но с использованием сведений учетной системы способствовать управленческим решениям в масштабах города на основе так называемых «больших данных».

- Установленные датчики в автоматизированном режиме позволяют обеспечить регуляцию параметров системы подачи ресурсов, в зависимости от температуры внешней среды. Это, безусловно, отразится и на уменьшении расходов потребителей. За счет оперативности получения данных появилась возможность свести к минимуму потери при аварийных ситуациях. В дальнейшем планируется сформировать общую со всеми управляющими компаниями базу данных по обеспечению учета и автоматизированного контроля подачи коммунальных ресурсов, - подчеркнул Дмитрий Стенько.

Как рассказал Александр Погорельцев, руководитель УК «Управдом», обслуживающей здания, предварительно прошла серия встреч с жителями домов по ул. Науки. Людям разъясняли преимущества обновления коммунальной системы и инженерных сетей.

- Активность была большая, на встречи приглашали проектировщиков, которые объясняли принципы работы на новом оборудовании. Поменяли систему отопления и горячего водоснабжения, использовали современные материалы и технологии. Финансирование получено из областного бюджета. Рассчитываем, что уже скоро жители смогут в квитанциях увидеть экономию по сравнению с прошлым отопительным сезоном, кода, например, на улице более высокие температуры, а оплата шла по нормативам, - отметил Александр Погорельцев.

Напомним, проект «Умный город» — это ведомственный проект министерства строительства и ЖКХ России, в котором участвует администрация Южно-Сахалинска и правительство Сахалинской области.