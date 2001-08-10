Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны

Сахалинцев приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны

Областная библиотека приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска принять участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она состоится 3 декабря в региональном центре Президентской библиотеки СахОУНБ.  

В День памяти Неизвестного солдата во всех регионах Российской Федерации и 52 странах все желающие смогут проверить свои знания в области истории Великой Отечественной войны, ответив за 30 минут на 30 вопросов о наиболее значимых событиях военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы. Все тестовые задания подготовил профессорско-преподавательский состав Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Акция организована в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая история», направленного на историческое просвещение молодежи. В Сахалинской области акцию координирует молодежный парламент областной думы.

Регистрация участников начнется в региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) в 10:45. Вход свободный. Участников просят иметь при себе иметь средства индивидуальной защиты.

Справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-22, +7 (4242) 45-25-45

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