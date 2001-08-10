В селе Костромское Холмского района капитально отремонтировали дорогу
В селе Костромское Холмского района капитально отремонтировали дорогу. Работы велись на полуторакилометровом участке Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Он получил асфальтовое покрытие, тротуары, автобусные остановки и систему уличного освещения. Ремонт проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
– Качественные дороги должны стать нормой для всех населенных пунктов Сахалинской области, ведь современная инфраструктура – это комфортная жизнь и драйвер экономики. Хочется поздравить жителей села с этим замечательным событием, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
К работам на участке, проходящем через село Костромское, подрядчик приступил этим летом. Изначально их планировалось завершить в октябре 2021 года. Однако благодаря перераспределению средств в рамках нацпроекта и высокой производительности объект удалось сдать уже в этом году.
– Очень радует, что у нас наконец-то появилась новая асфальтовая дорога. Старой было уже лет 20. Ездить по ней было некомфортно из-за ям и трещин. Сейчас, конечно, всё иначе. Дорога отличная, – рассказал житель Костромского Сергей.
Участок ремонтировали с применением инновационных технологий. Между слоями асфальтобетона уложили геосетку, изготовленную на основе полиэфирных нитей, пропитанных битумом. Такая конструкция создает усиленный каркас и увеличивает прочность и срок эксплуатации покрытия. Также были устроены тротуары с перильным ограждением и автобусные остановки с посадочными карманами.
Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется с 2019 по 2024 годы. За прошлый год в Сахалинской области реконструировали и отремонтировали около 27 километров дорог регионального и местного значения. В этом году построили еще около 25 километров трасс.
Сегодня протяженность всех островных дорог составляет около 5 тысяч километров. Только треть из них имеют твердое покрытие. По итогам реализации национального проекта за пять лет доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна вырасти до 55 процентов.
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