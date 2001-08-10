В Сахалинской области почтут память Неизвестного солдата

3 декабря на мемориале Славы Южно-Сахалинска состоится церемония возложения цветов и венков. По традиции участие в мероприятии примут военнослужащие, ветераны, школьники, студенты, представители исполнительной и законодательной власти региона, правоохранительных органов и общественных объединений.

День Неизвестного солдата отмечают ежегодно 3 декабря в память о советских и российских воинах, которые погибли, выполняя свой долг на территории страны и за ее пределами. При этом их имена остались неизвестными.

В этот день в России запланировано большое количество памятных мероприятий. Так, школы Сахалинской области присоединятся к проведению Всероссийского патриотического урока «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», а всех учащихся ждет онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы. Цель акций – донести до детей и подростков важность сохранения исторической памяти о неизвестных бойцах и их подвигах.