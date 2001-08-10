90 семей в Поронайске отметили новоселье

Ключи от квартир в новостройках по улице Сахалинской вручили жителям по программе переселения из аварийного жилфонда.

Супруги Наталья и Петр Цоцко переезжают в районный центр из села Восток. Вместо аварийного жилья они получили просторную трехкомнатную квартиру.

– Такие перемены пока, конечно, непривычны. В селе остались дача, гараж, знакомые. Но новая квартира нам очень понравилась. В первый раз мы ее увидели при подписании акта приема-передачи. Она большая и просторная. Хороший ремонт, остается только обустроить чуть-чуть, – поделилась Наталья Цоцко.

Долгожданным стало новоселье и для Ларисы Дмитриевой с мамой-пенсионеркой. Почти 50 лет они прожили в Востоке. Но несколько лет назад их деревянный дом признали непригодным для проживания.

– Теперь мы счастливые владелицы двухкомнатной квартиры. Мы не против переехать в город. Новое жилье у нас замечательное, ремонт свежий. Начнем потихоньку обустраиваться, и Новый год встретим уже на новом месте, – рассказала Лариса Дмитриева.

Новоселов поздравила исполняющая обязанности министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

– Уже не в первый раз я вручаю ключи от квартир в новостройках Поронайского городского округа. Ваш район хорошими темпами выполняет программу жилищного строительства. На сегодняшний день здесь заложено 14 новых домов – это около 20 тысяч квадратных метров жилья, – отметила руководитель регионального минстроя.

Отметим, что в новых пятиэтажных домах 30 двухкомнатных квартир площадью 50 квадратных метров и 60 трехкомнатных – площадью 58 и 68 «квадратов». Строительные работы и ввод в эксплуатацию новостроек осуществляло ООО «СЗ «Рыбоводстрой».

До переезда все будущие жильцы осмотрели свои квартиры. Такую традицию с этого года ввел губернатор Валерий Лимаренко, чтобы новоселы могли высказать пожелания и замечания подрядчику. Строители, учитывая мнения жителей, обязаны устранить недостатки перед финальной сдачей объекта.

Добавим, что Сахалинская область первой в стране завершает программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На следующем этапе необходимо будет ликвидировать фонд, признанный непригодным для проживания после этого периода. Для ускоренного решения вопроса планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.