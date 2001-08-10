К новому сезону готовят трассы «Горного воздуха»

Подготовка трасс к новому горнолыжному сезону стартовала на СТК "Горный воздух".

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, на трассе "Запад-учебная" при помощи снежных ружей и пушек генерируют искусственное оснежение. Благодаря ему на склоны вышла снегоуплотнительная техника – ратраки. Они разгребают напылённый снежными пушками снег или приводят его в порядок после дня интенсивного катания.

- Когда ратраки растащат снег, они начнут его укатку, благодаря чему трасса станет плотной, ровной, без переломов, ям и бугров, - поделился подробностями руководитель по эксплуатации горнолыжных трасс СТК "Горный воздух" Никита Буланенко. – Искусственный снег менее разбиваем лыжами и сноубордами, а также более температуроустойчив, что позволяет раньше открывать горнолыжный сезон, несмотря на погоду, и позже закрывать.

В процессе подготовки к сезону сотрудники комплекса приступят к установке системы безопасности на трассах: сетей, матов и предупреждающих знаков.