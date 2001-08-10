В Сахалинской области покажут фильм о «Подольских курсантах»

Сахалинцев и гостей островного региона приглашают в кинотеатры и кинозалы на показы военно-исторической драмы «Подольские курсанты» с 3 по 9 декабря.

Картина посвящена малоизвестным страницам обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году три с половиной тысячи курсантов подольских пехотного и артиллерийского училищ закрыли брешь на линии фронта, не допустив прорыва фашистских войск по Варшавскому шоссе через Подольск.

– В киноленте мы добивались абсолютной достоверности, все – от моделей танков до грязи на руках – должно было работать на эмоциональность сюжета, – рассказал продюсер ленты Игорь Угольников.

Картина снята с исторической точностью, проработаны мельчайшие детали. Все сюжетные линии основаны на серьезных архивных исследованиях. Среди актеров фильма – Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк.

Ленту покажут в кинотеатрах 13 муниципальных образований Сахалинской области. К акции присоединятся Южно-Сахалинск, Корсаков, Анива, Долинск, Холмск, Невельск, Томари, Тымовское, Углегорск, Поронайск, Оха, Курильск, Южно-Курильск. Основным местом показов в Южно-Сахалинске станет кинотеатр «Октябрь».

Показы кинокартины пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с распространением коронавирусной инфекции.