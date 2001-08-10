Красочный городок с игрушечной техникой и метеостанцией открылся в детском саду Корсакова
В портовом городе завершилось благоустройство площадки дошкольного учреждения «Аленький цветочек». На смену покосившимся заборам и разрушенному асфальту здесь пришли новые дорожки и места для прогулок, детские игровые зоны, система уличного освещения, а также деревья и кустарники. На проведение работ из областного бюджета направили почти 42 миллиона рублей.
– При выполнении благоустройства мы каждый шаг обязательно согласовывали с заведующей детским садом и стройконтролем. Но все же самыми строгими инспекторами для нас стали дети. Главное, что им все понравилось. Для нас это высшая оценка, – поделился представитель подрядной организации ООО «Авантаж Строй» Дмитрий Караваев.
Благоустройство территории детского сада выполнено в максимально короткие сроки. Всего за три месяца двор дошкольного учреждения стал неузнаваемым.
Так, для каждой группы воспитанников в соответствии с возрастом подготовили отдельные прогулочные площадки. На них расположены машинки, тракторы, паровозики и домики. Кроме этого, есть различные качели, беседки и песочницы. Отдельно установили спортивно-игровую площадку, где могут заниматься дети в возрасте от 5 до 7 лет.
– Конечно, мы в восторге от таких изменений! Хоть и ходим в этот детский сад всего год – мы приехали из Новосибирской области – уже видим, какое внимание в Корсакове уделяется детям. Очень все красиво, красочно и главное – безопасно! Ребенок рад, а я уж и вдвойне, – поделилась эмоциями мама маленькой Софьи Любовь Кулинич.
– Мой самый любимый предмет на площадке – большой трактор. Если он занят, я иду кататься на горке или играю в домике. Раньше тут стояла старая горка и было грязно, а сейчас красиво. Только когда сильный ветер или снег идет мы не гуляем. Мне очень нравится на улице, тут даже забор разноцветный, – рассказала Софья.
Кроме того, подрядчик сделал подарок детскому саду – метеостанцию под открытым небом. С её помощью дети смогут узнавать температуру воздуха и направление ветра, а также по солнечным часам определять время. Кроме того, спонсорской помощью учреждению стали саженцы голубой ели, которые аккуратно высадили недалеко от калитки.
– Подрядчик трудился на объекте даже в выходные и выполнил колоссальный объем работы. Речь идет не только о внешнем облике благоустройства, но и замене системы наружной канализации. Мы ежедневно проверяли все участки строительства, – отметил инженер по строительному контролю МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» Игорь Ким.
Также за ходом работ совместно с руководством детского сада следили представители родительского комитета – они всегда могли обсудить интересующие их вопросы с представителями подрядчика и контролирующей организации.
– Меня три раза приглашали – перед началом ремонта, в середине процесса и по завершению. Мы тогда всю территорию обходили. Все рассматривали, трогали. Масштабы, конечно, невероятные, – сказала представитель родительского комитета детского сада Наталья Падалка.
Отметим, на все виды работ, а также на конструкции малых архитектурных форм предусмотрена пятилетняя гарантия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Ещё 137 сахалинцев и курильчан заболели коронавирусом
10:12 Сегодня К новому сезону готовят трассы «Горного воздуха»
10:42 Сегодня В Сахалинской области покажут фильм о «Подольских курсантах»
11:04 Сегодня Красочный городок с игрушечной техникой и метеостанцией открылся в детском саду Корсакова
17:32 24 Ноября Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу максимально близко в декабре
16:12 25 Ноября Южносахалинцев просят сдать кровь для педагога гимназии №1
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 26 Ноября Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь
10:12 2 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?