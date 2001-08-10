Красочный городок с игрушечной техникой и метеостанцией открылся в детском саду Корсакова

В портовом городе завершилось благоустройство площадки дошкольного учреждения «Аленький цветочек». На смену покосившимся заборам и разрушенному асфальту здесь пришли новые дорожки и места для прогулок, детские игровые зоны, система уличного освещения, а также деревья и кустарники. На проведение работ из областного бюджета направили почти 42 миллиона рублей.

– При выполнении благоустройства мы каждый шаг обязательно согласовывали с заведующей детским садом и стройконтролем. Но все же самыми строгими инспекторами для нас стали дети. Главное, что им все понравилось. Для нас это высшая оценка, – поделился представитель подрядной организации ООО «Авантаж Строй» Дмитрий Караваев.

Благоустройство территории детского сада выполнено в максимально короткие сроки. Всего за три месяца двор дошкольного учреждения стал неузнаваемым.

Так, для каждой группы воспитанников в соответствии с возрастом подготовили отдельные прогулочные площадки. На них расположены машинки, тракторы, паровозики и домики. Кроме этого, есть различные качели, беседки и песочницы. Отдельно установили спортивно-игровую площадку, где могут заниматься дети в возрасте от 5 до 7 лет.

– Конечно, мы в восторге от таких изменений! Хоть и ходим в этот детский сад всего год – мы приехали из Новосибирской области – уже видим, какое внимание в Корсакове уделяется детям. Очень все красиво, красочно и главное – безопасно! Ребенок рад, а я уж и вдвойне, – поделилась эмоциями мама маленькой Софьи Любовь Кулинич.

– Мой самый любимый предмет на площадке – большой трактор. Если он занят, я иду кататься на горке или играю в домике. Раньше тут стояла старая горка и было грязно, а сейчас красиво. Только когда сильный ветер или снег идет мы не гуляем. Мне очень нравится на улице, тут даже забор разноцветный, – рассказала Софья.

Кроме того, подрядчик сделал подарок детскому саду – метеостанцию под открытым небом. С её помощью дети смогут узнавать температуру воздуха и направление ветра, а также по солнечным часам определять время. Кроме того, спонсорской помощью учреждению стали саженцы голубой ели, которые аккуратно высадили недалеко от калитки.

– Подрядчик трудился на объекте даже в выходные и выполнил колоссальный объем работы. Речь идет не только о внешнем облике благоустройства, но и замене системы наружной канализации. Мы ежедневно проверяли все участки строительства, – отметил инженер по строительному контролю МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» Игорь Ким.

Также за ходом работ совместно с руководством детского сада следили представители родительского комитета – они всегда могли обсудить интересующие их вопросы с представителями подрядчика и контролирующей организации.

– Меня три раза приглашали – перед началом ремонта, в середине процесса и по завершению. Мы тогда всю территорию обходили. Все рассматривали, трогали. Масштабы, конечно, невероятные, – сказала представитель родительского комитета детского сада Наталья Падалка.

Отметим, на все виды работ, а также на конструкции малых архитектурных форм предусмотрена пятилетняя гарантия.