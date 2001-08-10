Сахалинцы завоевали 9 наград на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Сахалинцы завоевали 9 наград на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс». В копилке островной сборной 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, еще два сахалинца стали призерами в малочисленных компетенциях. В общекомандном зачете регион занял 11 место. Всего в чемпионате приняли участие более 2 тысяч человек из 81 региона страны.
Сахалинскую область на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья представили 34 участника. Это победители регионального этапа конкурса в своей возрастной категории.
Серебряными призерами в категории школьники стали Виолетта Шишмакова в компетенции «Ландшафтный дизайн» и Сергей Чекуров в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». Бронзовые медали в копилку области принесли Дарья Михайлова – «Вязание спицами» (студенты), Елизавета Остремская – «Администрирование баз данных» (школьники), Андрей Кожемяко – «Робототехника» (школьники), Илья Тен – «Дизайн персонажей/ анимация» (школьники). Третье место в компетенции «Гончарное дело» (студенты) занял Семён Филимонов, который учится в Сахалинском техникуме сервиса.
– Соревновались с помощью камер и интернет-связи. Было сложно, потому что я не видел соперников и не понимал – лучше у меня получается или хуже, отстаю я по времени от них или нет. Результата ждал целых 4 дня и оказалось, что занял 3 место в России! Я очень рад этому. Теперь развиваю умения в малярном деле и, может быть, приму участие в соревнованиях по этой компетенции, – поделился эмоциями Семён Филимонов.
Школьник Вячеслав Гришин стал призером в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования», а специалист Артём Черных в «Брошюровке и переплётном деле».
– Хочу поблагодарить каждого из участников VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Вы показали пример высокой самоорганизации, нацеленности на результат, продемонстрировали свои стремления и таланты. Благодаря вам в этом году у Сахалинской области в зачете 9 медалей, год назад их было 7. Желаю вам дальнейших успехов, творческой реализации и профессионального роста, – поздравила участников министр образования региона Анастасия Киктева.
В этом году соревнования впервые проходили в очно-дистанционном формате. Участники остались в своих городах и выполняли конкурсные задания в индивидуальных аудиториях и мастерских. На площадках конкурса соблюдались все меры санитарной безопасности. Профессиональное мастерство оценивало жюри.
Итоги чемпионата подвели накануне в Москве на церемонии закрытия, которая велась на сайте Национального центра «Абилимпикс» и в социальных сетях.
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