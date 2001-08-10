Сахалинцев и курильчан приглашают проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы. Более 200 акций и мероприятий были посвящены важным страницам истории Великой Отечественной войны, павшим героям и ветеранам.

На официальном сайте Года памяти и славы проходит всенародное голосование за лучшие проекты. Сахалинцы и курильчане тоже могут поддержать инициативы, которые больше всего им запомнились. Голосование поможет определить те проекты, которые получат поддержку в 2021 году или станут традицией на долгие годы.

Для всероссийского голосования были отобраны 15 акций и мероприятий. Среди них – парад у дома ветерана, «Окна Победы», «Сад памяти», «Бессмертный полк онлайн», «Блокадный хлеб». Своими голосами можно отметить от 1 до 5 проектов.

Для этого нужно зайти на сайт год2020.рф/голосование, отметить галочкой лучшие, по вашему мнению, акции и нажать кнопку: «отправить ответы».

Напомним, Вторая мировая война, длившаяся шесть лет, унесла свыше 55 миллионов жизней. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

Указом Президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый житель нашей страны. Основная задача памятных мероприятий – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги предков, гордость за страну. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности людям, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нашими головами.