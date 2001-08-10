«Точки роста» заработали в трех сельских школах Корсаковкого района

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появились в Раздольном, Дачном и Чапаево. Благодаря реализации национального проекта «Образование» юные сахалинцы смогут погружаться в виртуальную реальность и оказывать первую медицинскую помощь тренажерам-манекенам.

В школе Раздольного кабинеты «Точки роста» не пустуют даже после уроков. Старшеклассники здесь занимаются любимым делом – с квадрокоптера снимают видеоролики, а затем монтируют их на новеньких ноутбуках. Другие ребята программируют собственноручно собранных роботов. Они, в буквальном смысле, учат их делать первые шаги.

– Мы сами определяем маршрут. Наши роботы передвигаются самостоятельно, без пульта. Мой, например, при виде препятствия начинает крутиться, он ищет новый безопасный путь. Это очень интересно! Можно постоянно придумывать что-то новое, – поделился ученик 11 класса Сергей Белоусов.

От старших товарищей недалеко ушли и ребята из начальных классов. Из специального конструктора они собирают своих первых роботов. Третьеклассник Тимур Захарян вместе с другом сконструировал современный термометр с датчиком измерения температуры тела, который работает посредством трения. А Эвелина Ивлева и Арина Азанова научили своего робота измерять уровень воды в небольшой емкости.

В Раздольном реализацию нацпроекта удалось совместить с программой «Молодежный бюджет», которую курирует региональное министерство финансов. По инициативе старшеклассников на втором этаже школы сделали современный ремонт: покрасили стены в цвет «Точки роста», в коридорах появились яркие пуфы. А в одной из рекреаций начал свою работу настоящий шахматный клуб, который особенно полюбился младшим школьникам.

– Мне нравится играть в шахматы. Это очень увлекательно. Хоть и занимаюсь всего несколько недель, но вот прям чувствую, что мои мозги стали активно развиваться. Нужно ведь каждый раз просчитывать ход, чтобы не проиграть, – рассказал 10-летний Иван Мартынов.

Развивающие конструкторы для робототехники, ноутбуки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, тренажеры-манекены и другое современное оборудование, предусмотренное проектом «Точка роста», нашли своих учеников еще в двух сельских школах Корсаковского района.

В Дачном шахматы внесли в расписание занятий для начальных классов. Малыши вместе с учителем хором повторяют название фигур и траекторию их движения. А ученики постарше, смоделировав самодвижущуюся машинку, на практике изучают физику.

– Конечно, это интереснее, чем сухая теория. После отработки таких занятий даже формулы быстрее запоминаются. Это я вам точно говорю, – поделился семиклассник Артем Ульенков.

В следующем году «Точки роста» появятся также в школах сел Новиково и Озерское Корсаковского района. А первой к проекту присоединились ученики из Соловьевки, которые уже год получают знания в новом формате.

Напомним, что на днях сразу 33 «Точки роста» заработали в сельских школах 16 районов островного региона. Всего же в Сахалинской области за два года появилось 48 центров цифрового и гуманитарного профилей. Более 3 тысяч ребят получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании. В 2021 году планируется открыть еще 51 «Точку роста» на базе сельских школ.

Реализация проекта проводится по всей России в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по инициативе Президента Владимира Путина.