На Сахалине люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно тренироваться в новом спортивном комплексе. Объект, строительство которого завершится в следующем году, предназначен для маломобильных и пожилых людей, проживающих в областных домах-интернатах. Также пользоваться услугами учреждения смогут островитяне, проходящие реабилитацию в учреждениях социальной защиты. Подобный комплекс появится в областном центре впервые.

– Строительство нового объекта ведется с прошлого года. Он расположен на территории Южно-Сахалинского дома–интерната для престарелых и инвалидов. В нем предусмотрят спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, два зала общефизической подготовки для маломобильных групп населения на 11 и 13 человек, – рассказал начальник отдела проектной подготовки и организации капитального ремонта министерства социальной защиты Сахалинской области Александр Ким.

Под игры с мячом будет использоваться площадка размером 26х14 метров. По её периметру расположат двухметровую зону безопасности. Для отработки отдельных элементов игры в волейбол нанесут дополнительную разметку. Причем все элементы спортивного зала для ориентации слабовидящих окрасят в специальные цвета. Линии разметки – в белый, зону безопасности - в голубой, а зону площадки – в коричневый или оранжевый.

Благодаря особой расстановке оборудования островитяне смогут беспрепятственно перемещаться на коляске во все зоны спортивного зала.

Для развития мышц в помещениях комплекса предусмотрено множество тренажеров. Среди них – велотренажеры, велоэргометр и беговые дорожки. Кроме того, посетители учреждения смогут воспользоваться снарядами для развития плечевого пояса, мышц спины, груди и пресса. Также будут доступны ковры для упражнений на полу, гимнастические скамьи и стенка.

Особое внимание уделят обустройству раздевалок. Для маломобильных островитян предусмотрены пристенные скамьи с поручнями для переодевания лежа.

Душевые кабины для людей, использующих кресла-коляски, оборудованы горизонтальными и вертикальными опорными поручнями.

Также в здании предусмотрят специально оборудованные санузлы и комнату инструкторов.