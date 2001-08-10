В селе Санаторном 40 семей жителей готовятся отметить новоселье. Строительство многоквартирного жилого дома в селе Санаторном находится в завершающей стадии. Застройщик возводит здание в рекордные сроки и планирует сдать его в январе. Мэр Сергей Надсадин посетил строительную площадку и встретился с будущими новоселами.

Заказчиком строительства многоквартирного дома выступает МКУ «Управление капитального строительства Южно-Сахалинска». В новостройку должны переехать 40 семей из трех домов Санаторного, признанных аварийными до 2017 года.

- Нам важно закончить основной этап строительства в текущем году, чтобы граждане могли начать переселяться уже в ближайшее время. Мы предварительно общались с жителями, большинство хочет остаться на территории села, улучшив при этом свои жилищные условия. Это выбор людей, и муниципалитет это желание поддерживает, - подчеркнул Сергей Надсадин. - В городе реализуется программа по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, этот вопрос находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко. Для нас крайне важно соблюдать сроки, этапность проведения этих работ. При финансовой поддержке федерального центра и регионального правительства мы делаем все, чтобы Южно-Сахалинск приобрел современный облик и ликвидировал аварийный фонд.

В ходе инспекционной поездки Сергей Надсадин встретился с руководителем компании-застройщика АО «Сахалин-Инжиниринг» Виктором Альперовичем. Застройщик по муниципальному заданию в рекордные сроки возводит многоквартирный дом: в июле было получено разрешение на строительство, сейчас уже готов каркас здания.

- С такой скоростью в регионе еще никто не строил, коробка задания полностью завершена, инженерные сети подведены, первый этап благоустройства выполнен. Сейчас наша главная задача — запустить тепло в дом и начать отделочные работы, на которые потребуется около месяца. Далее наступит процесс регистрации квартир и постановки на баланс муниципалитета. Если все сложится, то в январе-феврале мы готовы передавать ключи, - обозначил планы Виктор Альперович.

Глава города, застройщик и специалисты управления жилищной политики также встретились с будущими новоселами, которые имели возможность задать вопросы. Жителей интересовали юридические процедуры, оформление документов, предполагаемые сроки заселения, а также качество жилья. Одна из участниц диалога выразила опасения по поводу конструктива крыши - дом имеет плоскую кровлю: «Мы живем в доме со скатной крышей, снег с нее сходит, а тут будет скапливаться, не будет ли в новом доме течи?». Руководитель АО «Сахалин-Инжиниринг» подчеркнул, что компания имеет многолетний строительства, похожие дома с плоской кровлей были построены в Дальнем 5 лет назад, до сих пор не поступало никаких нареканий со стороны жителей. Слова застройщика подтверждают и в управляющей компании ООО «СНВ», обслуживающей дома в Новом Дальнем - жалоб не поступало, нет претензий и у жильцов.

- Мы живем на последнем этаже, никогда не было никаких проблем с крышей: ни в дожди, ни в метели. У нас очень тепло, даже в зимнее время мы включаем не все батареи. Кроме того, с плоской крыши не падает снег, не образуются сосульки, у нас нет повода переживать за здоровье детей, собак, за сохранность припаркованных у дома автомобилей, - высказала мнение Анна Суняйкина, проживающая на улице Большая полянка в Дальнем.

Стоит отметить, что проектирование дома в Санаторном велось индивидуально, с учетом существующей демографии села. Дом будет находиться на гарантии в течение 5 лет - если возникнут какие-то вопросы к качеству строительства, подрядчик будет их решать за свой счет.

- Я здесь родилась, живу и работаю, Санаторное для меня это дом, уезжать я никуда не хочу. Мы очень рады, что имеем возможность переселиться в новое жилье на территории села. Стройка только началась, а мы уже начали готовиться к переезду, очень ждем новоселья, - поделилась жительница Санаторного Татьяна Котова.

В настоящее время Управлением жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведена проверка документов переселенцев, подготовлены проекты договоров мены. После ввода дома в эксплуатацию начнется процесс передачи жилья.