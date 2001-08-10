Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор

На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор

Светофор установили с северной стороны путепровода по Железнодорожной в районе пересечения с Пуркаева в Южно-Сахалинске.

С сегодняшнего дня он начнет работать в режиме жёлтого мигания. В штатный режим объект переведут с 4 декабря.

Как рассказали в городской мэрии, светофор появился на виадуке для безопасности - на этом участке часто происходят ДТП. Он разграничит очередность проезда встречных авто, движущихся с севера на восток (на путепровод) и с юга на север. При этом с севера на юг и с востока на север движение транспорта регулироваться светофором не будет.

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