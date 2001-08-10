Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в общественном транспорте
С 1 января изменится стоимость проезда в автобусах Южно-Сахалинска с 22 до 24 рублей. Об этом сообщает мэрия города.
 
Отмечается, что дороже станет билет на пригородных маршрутах — с 2,1 до 2,3 за 1 км пути, а также ежемесячный платёж для активации социальной транспортной карты — с 495 до 540 рублей.
 
Средства, полученные от изменения тарифoв, перевозчики хотят направить:
  • на индексацию зарплат работникам транспортных предприятий,
  • на выплату налогов, покупку запчастей и топлива,
  • на новые мер по обеспечению безопасности пассажиров,
  • усовершенствование мероприятий по охране труда и другие.
При этом, как подчеркивают в администрации, Южно-Сахалинск остается городом с одним из самых низких тарифов на Дальнем Востоке.
 
Последний раз цены на билеты в автобусах областного центра повышали в январе прошлого года — с 20 до 22 рублей.

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