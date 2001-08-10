С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января изменится стоимость проезда в автобусах Южно-Сахалинска с 22 до 24 рублей. Об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что дороже станет билет на пригородных маршрутах — с 2,1 до 2,3 за 1 км пути, а также ежемесячный платёж для активации социальной транспортной карты — с 495 до 540 рублей.

Средства, полученные от изменения тарифoв, перевозчики хотят направить:

на индексацию зарплат работникам транспортных предприятий,

на выплату налогов, покупку запчастей и топлива,

на новые мер по обеспечению безопасности пассажиров,

усовершенствование мероприятий по охране труда и другие.

При этом, как подчеркивают в администрации, Южно-Сахалинск остается городом с одним из самых низких тарифов на Дальнем Востоке.