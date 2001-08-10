Всемирный день борьбы со СПИДом отметили на Сахалине

Сахалинцам рассказали о правилах профилактики ВИЧ-инфекции. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Волонтеры раздали островитянам листовки с информацией о мерах предосторожности и международный символ борьбы с заболеванием - красные ленты.

- Главное в этой борьбе - безопасное поведение человека. Мы хотим привлечь внимание сахалинцев к проблеме СПИДа, научить их жить рядом с такими людьми, чтобы они не боялись их. Ежегодно численность ВИЧ-инфицированных в Сахалинской области, к сожалению, растет. Только благодаря соблюдению правил мы можем снизить эту статистику, - отметил директор молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Красные ленты отправили во все районы области. Всего в островном регионе раздадут около 1000 символов борьбы со СПИДом.