На крупнейшем в Сахалинской области Солнцевском угольном разрезе побили рекорд добычи угля

Производственному рекорду посвятили торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство Восточной горнорудной компании и представители администрации Углегорского района. Официальная часть проходила на смотровой площадке, откуда виден весь Солнцевский угольный разрез. Руководство предприятия поблагодарило коллектив горняков за слаженную работу и высокие результаты.

– Мы ежегодно наращиваем мощности Солнцевского угольного разреза, увеличивая производительность оборудования, расширяя парк горнотранспортной техники, внедряя современные технологии. Сейчас можем уверенно сказать, что 10 миллионов тонн – это старт нового этапа работы для компании. В будущем планируем увеличить этот показатель в 2 раза, – прокомментировал Иван Подгорных, заместитель директора по производству Солнцевского угольного разреза.

Важность события отметил и первый вице-мэр Углегорского района Андрей Серов.

– Это рекордная цифра не только для предприятия, но и для всего Углегорского района, – сказал он. – Результат был бы невозможен без грамотного руководства, своевременной модернизации и качественной совместной работы команды. Спасибо вам за ваш труд.

В знак развития отрасли районной администрации был передан большой фрагмент угольной породы, добытой в рекордной партии. Десятикратным гудком ознаменовали юбилейный объем добычи БелАЗы на Солнцевском угольном разрезе.

Отметим, ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК) – ведущий производитель энергетических марок угля с добычей на Сахалине. Компания является одним из крупнейших российских экспортеров бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВГК сегодня реализует на острове крупнейший инвестиционный проект. На территории Углегорского района строится самый протяженный в России 23-километровый угольный конвейер. Он соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту. Запуск линии в работу позволит нарастить объемы транспортировки угля с разреза в порт до 20 миллионов тонн.