В курильском селе сразу 17 семей отметили новоселье

В селе Китовое Курильского района построили первый в истории Итурупа арендный дом. Квартиры полностью готовы для проживания. При этом цена на аренду в них в 2 раза ниже среднерыночной. Ключи от современного и качественного жилья получили работники здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а также муниципальные и государственные служащие.

– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в доступном и одновременно качественном жилье. Для этого в регионе строятся арендные дома. Важно, что такое жилье теперь появилось и на Итурупе. Люди, которые посвящают свои жизни развитию острова, получили возможность улучшить жилищные условия и при этом сэкономить семейный бюджет. От всей души поздравляю их с этим замечательным событием, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Новый монолитный дом построили на улице Пограничной. Все квартиры сданы «под ключ». Рабочие уложили линолеум, поклеили обои, установили двери, кухонную плиту, электрические полотенцесушители и сантехнику, в том числе – бойлер. У каждой квартиры есть балкон.

Кроме того, рядом с трехэтажкой обустроили стоянку, на которой для каждой квартиры предусмотрено по одному парковочному месту.

Цены в таком доме существенно ниже среднерыночных. Так, аренда однокомнатной квартиры обойдется жильцам в 6 тысяч, двухкомнатной – в 8 тысяч, а трехкомнатной – в 10 тысяч рублей. Причем уже через 2 года квартиры можно будет выкупить.

В числе счастливых обладателей ключей от нового жилья – многодетная семья Теличко. Островитяне планируют переехать в арендную квартиру через несколько дней.

– Жилищный вопрос для нас стоял остро. Сейчас мы снимаем двухкомнатную квартиру. Это очень дорого. Живем стесненно – у нас трое детей, сейчас ждем четвертого. Поэтому выбрали трехкомнатную квартиру. Она мне очень понравилась. Теплая, с хорошим ремонтом и освещением. С супругом её проверили и остались очень довольны. Никаких нареканий нет, – поделилась Анна Теличко.

Уже в следующем году на этой улице в Китовом сдадут еще 3 арендных дома. Один из них – на 21 квартиру, остальные – на 18.