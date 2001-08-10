Сахалинцев и курильчан старшего поколения приглашают принять участие в конкурсе кулинарных рецептов
Областной центр медицинской профилактики приглашает жителей области к участию в кулинарном конкурсе. Трем победителям достанутся призы.
По условиям конкурса предусмотрено четыре номинации:
- блюдо для профилактики сахарного диабета;
- блюдо для укрепления сердца;
- блюдо для поддержания иммунитета;
- блюдо для профилактики коронавирусной инфекции.
Участник может принять участие только в одной номинации, представив один кулинарный рецепт.
Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде по адресу socmp@sakhalin.gov.ru (в теме письма указывать «Конкурс рецептов»), или на номер телефона + 7 914 743 36 30, используя мобильное приложение WhatsApp.
Рецепт должен быть авторским (не скопированным из сети интернет или других источников) и содержать:
- название блюда с указанием номинации,
- перечень и количество используемых ингредиентов,
- количество порций или выход блюда,
- пошаговую инструкцию приготовления, представленную в виде фотографий или видеозаписи процесса.
Работы принимаются в срок до 21 декабря 2020 года включительно. Жюри оценит работы и выберет трех финалистов до 23 декабря 2020 года. Награждение победителей состоится 26 декабря.
Лучшие рецепты будут опубликованы на сайтах и в аккаунтах социальных сетей организаторов Конкурса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 26 Ноября Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь
16:12 27 Ноября Сахалинцев ждет снежная неделя
10:12 26 Ноября Десятки домов в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?