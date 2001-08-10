Сахалинцев и курильчан старшего поколения приглашают принять участие в конкурсе кулинарных рецептов

Областной центр медицинской профилактики приглашает жителей области к участию в кулинарном конкурсе. Трем победителям достанутся призы.

По условиям конкурса предусмотрено четыре номинации:

- блюдо для профилактики сахарного диабета;

- блюдо для укрепления сердца;

- блюдо для поддержания иммунитета;

- блюдо для профилактики коронавирусной инфекции.

Участник может принять участие только в одной номинации, представив один кулинарный рецепт.

Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде по адресу socmp@sakhalin.gov.ru (в теме письма указывать «Конкурс рецептов»), или на номер телефона + 7 914 743 36 30, используя мобильное приложение WhatsApp.

Рецепт должен быть авторским (не скопированным из сети интернет или других источников) и содержать:

- название блюда с указанием номинации,

- перечень и количество используемых ингредиентов,

- количество порций или выход блюда,

- пошаговую инструкцию приготовления, представленную в виде фотографий или видеозаписи процесса.

Работы принимаются в срок до 21 декабря 2020 года включительно. Жюри оценит работы и выберет трех финалистов до 23 декабря 2020 года. Награждение победителей состоится 26 декабря.

Лучшие рецепты будут опубликованы на сайтах и в аккаунтах социальных сетей организаторов Конкурса.