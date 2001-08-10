Сахалинская область получила федеральную поддержку на расселение аварийного жилья. Регион первым в стране начнет реализацию новой федеральной программы. Вопрос улучшения жилищных условий сахалинцев и курильчан стал главным на встрече губернатора Валерия Лимаренко и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

В островном регионе завершается расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В результате должно быть ликвидировано 87 тысяч квадратных метров непригодного фонда, в котором проживает 3318 человек.

На следующем этапе – в ближайшие пять лет – предстоит ликвидировать еще свыше 630 тысяч «квадратов» аварийного фонда на островах. Необходимо расселить более 1700 непригодных для проживания домов. Новоселье должны отпраздновать около 25 тысяч человек. Завершить эту работу планируется ускоренными темпами с привлечением федерального финансирования, которое поступит по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На реализацию программы расселения в 2021-2026 годах требуется более 50 миллиардов рублей. Дополнительные средства Сахалинская область должна получить как пилотный регион, который одним из первых в стране завершает программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

– Реальные объемы аварийного жилья оказались гораздо больше тех, что значились в документах. Люди не должны жить в нечеловеческих условиях. Мы еще с прошлого года активно взялись за решение этого острого вопроса и намерены полностью закрыть проблему за ближайшую пятилетку. Для этого нам требуется федеральная поддержка, особенно в условиях сокращения доходов сахалинского бюджета, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В Сахалинской области расселение аварийного фонда идет несколькими путями. Наращиваются темпы жилищного строительства. В этом году сдают 430 тысяч квадратных метров – на 100 тысяч больше, чем в 2019-ом. Весомая часть этого объема – социальное жилье.

Также для переселенцев из непригодного фонда приобретаются квартиры на вторичном рынке и ремонтируется муниципальный фонд. Кроме того, владельцы квартир в аварийных домах могут получить выкупную стоимость своего жилья и направить эти средства на улучшение жилищных условий. Напомним, что в островном регионе действует двухпроцентная «дальневосточная ипотека» и другие льготные ипотечные программы.

В завершении встречи Ирек Файзуллин подчеркнул необходимость дальнейшей реализации программы, от которой напрямую зависит благополучие российских семей. Министр отметил, что основные принципы для этого уже оговорены и показаны.

– Если все это будет применяться, то значительная часть внебюджетных средств будет привлечена как раз для этой программы, то есть порядка 30-40%, чего ранее не было. Надеюсь, что пилотный проект со второго полугодия следующего года начнет работать, поскольку необходимо детально проработать вопросы по разным мерам поддержки, – пояснил Ирек Файзуллин.