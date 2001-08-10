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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Еще 6 камер будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Сахалина
Использование технических средств фото - и видеофиксации правонарушений помогает делать дороги Сахалина более безопасными.
Еще 6 ранее установленных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения ввели в эксплуатацию в Сахалинской области.
В региональном УГИБДД рассказывают, что за 11 месяцев при помощи всех комплексов автоматической фиксации на территории области возбуждено 378 525 дел об административных правонарушениях.
С 3 декабря новые комплексы будут фиксировать превышение скорости и выезд на "встречку" на следующих участках автомобильных дорог:
- Южно-Сахалинск - Корсаков 19км+005м, пешеходный переход (с. Мицулевка);
- Южно-Сахалинск - Корсаков 23км+130м (п. Дачное);
- Южно-Сахалинск - Корсаков 31км+10м (3-я Падь);
- Южно-Сахалинск - Корсаков 35км+900м (район Стеллы);
- Южно-Сахалинск - Холмск 20км+400м;
- Южно-Сахалинск - Холмск 73км+410м (с. Пятиречье)
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Новости общества Сахалина и Курил
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