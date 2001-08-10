Еще 6 камер будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Сахалина

Использование технических средств фото - и видеофиксации правонарушений помогает делать дороги Сахалина более безопасными.

Еще 6 ранее установленных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения ввели в эксплуатацию в Сахалинской области.

В региональном УГИБДД рассказывают, что за 11 месяцев при помощи всех комплексов автоматической фиксации на территории области возбуждено 378 525 дел об административных правонарушениях.

С 3 декабря новые комплексы будут фиксировать превышение скорости и выезд на "встречку" на следующих участках автомобильных дорог: