Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Еще 6 камер будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Сахалина

Еще 6 камер будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Сахалина

Использование технических средств фото - и видеофиксации правонарушений помогает делать дороги Сахалина более безопасными.

Еще 6 ранее установленных стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения ввели в эксплуатацию в Сахалинской области.

В региональном УГИБДД рассказывают, что за 11 месяцев при помощи всех комплексов автоматической фиксации на территории области возбуждено 378 525 дел об административных правонарушениях.

С 3 декабря новые комплексы будут фиксировать  превышение скорости и выезд на "встречку" на следующих участках автомобильных дорог:  

  • Южно-Сахалинск - Корсаков 19км+005м, пешеходный переход (с. Мицулевка);
  • Южно-Сахалинск - Корсаков 23км+130м (п. Дачное);
  • Южно-Сахалинск - Корсаков 31км+10м (3-я Падь);
  • Южно-Сахалинск - Корсаков 35км+900м (район Стеллы);
  • Южно-Сахалинск - Холмск 20км+400м;
  • Южно-Сахалинск - Холмск 73км+410м (с. Пятиречье)

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