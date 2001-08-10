В Южно-Сахалинске завершается работа над созданием цифрового двойника города

В администрации Южно-Сахалинска приступили к тестированию трехмерной модели города. Пока цифровой двойник доступен для служебного пользования, но в перспективе горожане смогут воспользоваться функционалом данного ресурса.

Цифровой двойник Южно-Сахалинска — геоинформационная система, трехмерная объектная модель городского округа. Основная ее цель – визуализация процессов, таких как:

перспективное архитектурное планирование,

формирование карты с информационными слоями о земельных участках, зонах с особыми условиями использования, инженерными коммуникациями с возможными точками подключения к коммунальным сетям,

проведение публичных общественных слушаний,

обоснование и визуализация инвестиционной привлекательности территорий муниципалитета,

оказание муниципальных услуг, связанных с землеотведением, согласованием земляных работ и пр.,

расширение возможностей граждан и организаций по дистанционному и электронному оформлению документации, связанной со строительством, эксплуатацией, арендой и куплей-продажей недвижимости,

использование цифровых копий зданий экстренными службами для спасения людей,

развитие и контроль за использованием территорий и инфраструктуры города.

Как уточняют эксперты, 3D-модель Южно-Сахалинска позволит решить большое количество задач. Важный функционал касается инженерных сетей и их обслуживания. Сегодня данные о коммуникациях находятся в различных источниках. Цифровой двойник призван их объединить.

- Сведения о тепловых сетях СКК содержит в одной программе, «Водоканал» хранит данные об очистных сооружениях, сетях водоснабжения и водоотведения у себя, энергетики используют третью базу данных, система газораспределения содержится в еще одном источнике. Когда необходимо принять решение, где прокладывать инженерные сети или проводить ремонтные работы, каковы технические условия, приходится делать большое число запросов в различные инстанции — это огромные временные издержки, - подчеркнул практическую пользу создания цифрового двойника города советник мэра Владислав Фролов. - Трехмерная модель города позволит нам визуализировать сегменты всех сетей на одном земельном участке, определить, какие работы и когда нужно произвести, синхронизировать их проведение.

Еще одна из функций трехмерной модели — создание условий для привлечения инвесторов на территорию областного центра. Функционал платформы позволит инвестору непосредственно в офисе в онлайн-режиме получить всю необходимую информацию и определиться с тем, насколько эффективны будут вложения в строительство того или иного объекта. На цифровой карте отображаются сведения о границах земельных участков, зонах с особыми режимами использования. Здесь можно будет увидеть ограничения с точки зрения этажности зданий и функционального использования земельного участка, и доступных на нем инженерных сетей. Функционал цифрового двойника позволит отобразить электронные модели существующих инженерных сетей, возможно точно рассчитать расстояние от предполагаемого объекта до точки подключения. Не нужно будет тратить месяцы на запросы и наведение справок по различным инстанциям.

Планируемое использование 3D-модели — это контроль жителями за территорией проживания. Программа обеспечивает гражданам возможность установки на карте отметок об открытом люке, сломанной скамейке, поврежденном фасаде, засоренной территории, которые будут опубликованы до устранения проблемы.

Кроме того, геоинформационная платформа поможет в обеспечении общественной безопасности. Подразумевается, что жители смогут изучить сектора обзора камер видеонаблюдения в их дворе, вблизи школы, которую посещает ребенок, и с учетом этого, например, выстроить наиболее безопасный маршрут для младшеклассника. Доступ к изображению с камер в соответствии с регистрацией по месту жительства обеспечит онлайн-мониторинг.

Как уточнил Дмитрий Стенько, с помощью новой системы появится возможность по-новому проводить публичные слушания по вопросам градостроительства и презентации архитектурных проектов. Разместив на карте цифрового двойника трехмерную электронную модель еще не существующего здания, можно наглядно продемонстрировать, как впишется здание в архитектуру города и повлияет на близлежащие дома и дворы.

Цифровой двойник станет помощником и для экстренных служб города, которые будут иметь возможность оперативно получить сведения о противопожарной и прочих инженерных системах конкретного здания, местоположении пожарных гидрантов, принадлежности объекта управляющей компании и иные актуальные сведения.

- Муниципалитет ставит перед собой задачу для удобства и открытости максимально наполнить геоинформационные слои новой муниципальной информационной системы сведениями о размещенных на них объектах. Потому формирование пространственных данных — долгосрочная процедура, - описывает специфику 3D-модели эксперт по цифровой трансформации администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Стенько.

В настоящее время цифровая модель Южно-Сахалинска проходит стадию тестирования.