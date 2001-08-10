Более 50 семей в Макарове готовятся к переезду в новостройки

Будущие новоселы уже осмотрели свои квартиры по традиции, которую ввел с этого года губернатор Валерий Лимаренко. Жители высказали свои пожелания и замечания подрядчику. Строители оперативно устранят недостатки до того, как люди заедут в новое жилье.

– Район здесь прекрасный. Новые дома такие красивые, двор обустроенный, есть детская площадка. В квартире ремонт свежий – чувствуется запах новизны. Надеемся встретить праздники на новом месте, – поделилась Аделия Пальвинская, которая переедет в дом по улице Ленинградской, 16а.

За полтора года в этом микрорайоне возвели две многоэтажки, в общей сложности там 51 квартира. Жилье предназначается для переселенцев из аварийного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2017 года. Одну из квартир предоставили малоимущей семье.

Жилье сдается под ключ: обои, линолеум, натяжные потолки, обшитая лоджия. Установлена вся сантехника и большой титан на 80 литров. На придомовой территории располагаются площадки для отдыха и детских игр, временная парковка и площадка под мусорные контейнеры.

Сдать обе новостройки планируется в середине декабря. Сегодня в селе Восточное Макаровского района завершается строительство еще одного дома на 24 квартиры по улице Привокзальной. Там так же проводятся финальные работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Полностью закрыть вопрос аварийного жилья в Макаровском районе должны до конца 2024 года. Здесь планируется расселить 19 тысяч квадратных метров, из них почти 4 тысячи – в этом году.

Напомним, что Сахалинская область одной из первых в стране завершает программу расселения жилфонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. С помощью дополнительного федерального финансирования планируется ускоренными темпами за ближайшие пять лет полностью ликвидировать аварийное жилье в островном регионе.