Жители Сахалинской области могут принять участие в первом Всероссийском онлайн-форуме для самозанятых. Мероприятие соберет представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов в области бизнеса и юриспруденции, которые помогут участникам разобраться в правовых и финансовых аспектах нового налогового статуса.

– С 2020 года самозанятые наравне с предпринимателями могут получать государственную поддержку, участвовать в госзакупках. Введение такого режима – беспрецедентная практика, в мире ее нет нигде. В одном мобильном приложении «Мой налог» у самозанятого и налоговая 24/7, и бухгалтерия, и кассовый аппарат. На форуме мы поможем разобраться в тонкостях и плюсах специального налогового режима, расскажем об особенностях, о господдержке для самозанятых в центрах «Мой бизнес», о существующих обучающих программах, о льготной финансовой поддержке. Это первый подобный форум по данной тематике, и я уверена он найдет отклик у граждан, – рассказала в преддверии форума заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

Форум пройдет одновременно на двух виртуальных сценах. На первой участникам расскажут об основах самозанятости, а именно: как зарегистрироваться; какими налогами самозанятые облагаются; какой правовой статус имеют; на какие преимущества и меры поддержки могут рассчитывать. Отдельно будут представлены лучшие практики регионов, успешно работающих с самозанятыми. Личным опытом поделятся самозанятые, задействованные в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессий, хендмейд-мастера и фрилансеры.

На второй сцене спикеры расскажут о бизнес-инструментах: как превратить свое дело в работающий бизнес; какие новые возможности предусмотрены для самозанятых; как упаковать свою идею; как использовать PR и digital-сервисы.

Напомним, с 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД). С начала 2019 года эксперимент реализовывался и был признан успешным в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Сейчас стать самозанятым можно во всей стране.