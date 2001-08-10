Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько домов останутся без воды в Южно-Сахалинске 15 и 17 декабря

Несколько домов останутся без воды в Южно-Сахалинске 15 и 17 декабря

В связи с подключением вновь построенного в рамках муниципального контракта водопровода 15 и 17 декабря с 09.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по улице ул. Больничной от пр. Мира до ул. Ленина и пер. Больничному.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.

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