Несколько домов останутся без воды в Южно-Сахалинске 15 и 17 декабря

В связи с подключением вновь построенного в рамках муниципального контракта водопровода 15 и 17 декабря с 09.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по улице ул. Больничной от пр. Мира до ул. Ленина и пер. Больничному.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.