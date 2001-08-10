Южносахалинцев призывают переводить автомобили на газ исключительно в специализированных организациях

Южно-сахалинским автовладельцам, желающим перевести личный транспорт на газомоторное топливо, предлагают воспользоваться компенсацией от муниципалитета и сделать это бесплатно на специализированных станциях техобслуживания.

Перечень необходимых документов, адреса автосервисов, предоставляющих услугу по переоборудованию автомобилей на газ, а также информация о субсидировании этих работ из бюджетных средств размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3909/17219).

Как рассказал руководитель одной из станций технического обслуживания Георгий Сырхаев, их компания профессионально занимается установкой газобаллонного оборудования (ГБО) с 2014 года. За это время переоборудовали порядка 900 единиц.

- В последнее время люди активно обращаются. По опыту многие поняли, что использовать газ в виде топлива намного экономичнее, чем бензин. Поток увеличился, в том числе и по механизму компенсации. Только за прошедшую неделю по трехстороннему соглашению, когда переоборудование авто оплачивает администрация города, мы взяли в работу 20 автомобилей, - говорит Георгий Сырхаев. - Вопрос безопасности — приоритетный для нашей компании, используем только сертифицированное оборудование от ведущих поставщиков. Персонал регулярно проходит повышение квалификации.

Специалисты уверены, если производить монтаж оборудования в специализированной организации, то эксплуатация с ГБО полностью безопасна. На данных станциях техобслуживания используют современное сертифицированное оборудование (узлы, баллоны, крепления), все работы выполняются согласно требованиям безопасности и инструкциям по правилам установки и эксплуатации оборудования. И даже если в автомобиле будет открытое пламя, с баллоном ничего не случится - сработает система безопасности, газ будет сброшен через специальные вентиляционные выходы, и разрыва баллона не произойдет.

Однозначный ответ и на вопрос экономии средств при использовании газового топлива: сумму, которую автовладелец платит в месяц на заправку бензином, можно смело делить на два. Значительная экономия средств на заправку ощущается уже после недели использования газа. Опровергают специалисты и мнение, что газ негативно влияет на двигатель. Так, при сгорании газа нагара на свечах и внутри двигателя остается значительно меньше, чем при использовании бензина. Соответственно, детали служат дольше, продлевая ресурс двигателя. Важное условие - газовое оборудование и элементы двигателя должны быть сертифицированы. Отметим, что на автомобиле ГБО можно использовать в связке с применением бензинового топлива.

Как подтверждает опыт администрации Южно-Сахалинска по эксплуатации автомобилей, переведенных на ГБО, важный момент для безаварийной эксплуатации - своевременно и в полном объеме проводить мероприятия технического обслуживания транспортного средства (осмотр ТС перед выходом, ЕТО, ТО, сезонное обслуживание, ремонты). Отметим, что в ведении управления транспортного обеспечения с 2018 года находится 35 автомобилей с установленным ГБО (это 63% от общего автопарка). За период эксплуатации серьезных нареканий по эксплуатации и обслуживанию транспортных средств с ГБО не возникало.

Жителям Южно-Сахалинска можно получить консультацию по переводу транспортного средства на газ в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64а, кабинеты № 106 и 116), а также по телефону: 300-584 (доб. 4, 7).

Напомним, что перевод личного транспорта на газ ведется в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке правительства области.