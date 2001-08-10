На «Горном воздухе» завершилось строительство блока механизации. Там разместится персонал спортивно-туристического комплекса, а также будет производиться ремонт и обслуживание техники. Новый объект общей площадью более 2 тысяч квадратных метров включает в себя одноэтажное ремонтное и трехэтажное административно-бытовое помещения.

– Этот объект очень важен для СТК «Горный воздух». Здесь на одной площадке будет собрана вся техническая составляющая комплекса. Раньше обслуживание и ремонт техники – а это 11 ратраков и другая крупногабаритная техника – осуществлялись на улице, также к работам привлекали сторонних специалистов, – рассказал министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. – Теперь же сотрудники комплекса смогут обслуживать технику своими силами и в специально отведенных для этого помещениях.

Ремонтная зона обеспечена всем необходимым, в том числе смотровой ямой, двумя мостовыми балочными кранами, грузоподъемность каждого из которых составляет 5 тонн, универсальным подъемником грузоподъемностью 13 тонн, передвижными тележками и площадками с вертикальными стремянками для обслуживания кран-балок, установлены гидравлические прессы, станки, слесарные тиски и верстаки, сварочные аппараты, воздушный поршневой компрессор, осушитель воздуха, пневматическое устройство для сбора масел и вытяжки выхлопных газов.

В гараже ремонтного блока будут храниться снегоходы, квадроциклы и иная техника. Отдельные помещения выделены для мастерской, столярного и слесарного цехов, а также для складов.

В административно-бытовых помещениях расположатся диспетчерская, пост охраны, санузлы, серверная, комнаты отдыха, комната приёма пищи, медпункт и кабинеты для персонала комплекса.

– Раньше у нас сотрудники комплекса работали как в здании входной группы, так и на средней станции. Ввод блока позволит разместить людей в одном месте, что положительно скажется на организации рабочего процесса, – отметил главный инженер СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров.

На сегодняшний день строительные работы в блоке механизации полностью завершены. Осуществляется оформление документов по вводу объекта в эксплуатацию. Переезд сотрудников в новое здание, а также полный его запуск должен состояться в течение полутора месяцев.