Дорога в Соловьевке по просьбе жителей получила освещение
В селе Корсаковского района установили опоры со светильниками на трассе, ведущей в «военный городок». Теперь по участку длиной 1,3 километра можно безопасно передвигаться даже в темное время суток. Работы провели по поручению губернатора Валерия Лимаренко, к которому ранее обратились инициативные жители Соловьевки.
За счет средств местного бюджета (2,7 миллиона рублей) вдоль дороги установили 55 железобетонных опор и 40 светильников, проложили более полутора километров кабеля. Работы по установке системы освещения выполнили оперативно, почти на две недели раньше планового срока.
– Освещение мы, конечно, очень ждали. В темное время суток ходить пешком по дороге было страшно. Да и на машине передвигаться никакого удовольствия не было. Теперь все изменилось, мы рады, что в нашем населенном пункте жизнь становится комфортнее, – рассказала Наталья Персидская, жительница «военного городка» села Соловьевка.
В дальнейших планах властей Корсаковского района – отремонтировать дорогу от федеральной трассы Корсаков – Южно-Сахалинск до «военного городка». В этом месяце ожидается сдача проектной документации. Проведение работ по замене грунта, устройству водопропускных труб и кюветов намечено на 2021 год.
Отметим, в «военном городке» села Соловьевка в этом году произошли большие перемены. После передачи имущества в муниципальную собственность здесь заменили сети отопления и установили новую модульную котельную. В ближайшее время начнется замена сетей водоотведения. Все работы проводятся в сжатые сроки без потери качества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 27 Ноября Сахалинцев ждет снежная неделя
10:12 30 Ноября Несколько улиц останутся без света сегодня в Южно-Сахалинске
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:42 27 Ноября В селе Пионеры Холмского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?