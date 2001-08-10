Дорога в Соловьевке по просьбе жителей получила освещение

В селе Корсаковского района установили опоры со светильниками на трассе, ведущей в «военный городок». Теперь по участку длиной 1,3 километра можно безопасно передвигаться даже в темное время суток. Работы провели по поручению губернатора Валерия Лимаренко, к которому ранее обратились инициативные жители Соловьевки.

За счет средств местного бюджета (2,7 миллиона рублей) вдоль дороги установили 55 железобетонных опор и 40 светильников, проложили более полутора километров кабеля. Работы по установке системы освещения выполнили оперативно, почти на две недели раньше планового срока.

– Освещение мы, конечно, очень ждали. В темное время суток ходить пешком по дороге было страшно. Да и на машине передвигаться никакого удовольствия не было. Теперь все изменилось, мы рады, что в нашем населенном пункте жизнь становится комфортнее, – рассказала Наталья Персидская, жительница «военного городка» села Соловьевка.

В дальнейших планах властей Корсаковского района – отремонтировать дорогу от федеральной трассы Корсаков – Южно-Сахалинск до «военного городка». В этом месяце ожидается сдача проектной документации. Проведение работ по замене грунта, устройству водопропускных труб и кюветов намечено на 2021 год.

Отметим, в «военном городке» села Соловьевка в этом году произошли большие перемены. После передачи имущества в муниципальную собственность здесь заменили сети отопления и установили новую модульную котельную. В ближайшее время начнется замена сетей водоотведения. Все работы проводятся в сжатые сроки без потери качества.