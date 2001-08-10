Инфекционный корпус нового военного госпиталя на Сахалине сдадут уже в этом году

В связи с пандемией коронавируса Минобороны приняло решение ускорить строительные работы и, в первую очередь, завершить возведение двухэтажного инфекционного отделения на 30 коек. Строительство уже вышло на финишную прямую. Медицинскую помощь там смогут получать не только военнослужащие и их семьи, но и гражданское население. Об этом во время совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

Масштабный социально значимый объект военной инфраструктуры возводят на Сахалине впервые за полвека. Строительство стало возможно благодаря соглашению между правительством островного региона и Министерством обороны РФ, которое ранее подписали губернатор Валерий Лимаренко и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

– Жителям Сахалинской области важно получать качественную медицинскую помощь по всем современным стандартам. Наш регион – приграничный, тысячи людей несут военную службу на островах, поэтому потребность в современном госпитале велика. В прошлом году началась масштабная стройка медицинского центра на 150 мест. И уже в этом году специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны планируют сдать инфекционное отделение общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Это задача непростая, но очень важная в условиях пандемии как для военнослужащих, так и для всех сахалинцев и курильчан, – отметил Сергей Байдаков.

– Сегодня на строительной площадке в Южно-Сахалинске задействовано более 700 строителей и более 50 единиц техники, – в свою очередь, рассказал руководитель проекта строительства Военно-строительного комплекса Юрий Водопьянов. – Работа на площадке организована круглосуточно. На сегодняшний день строительная готовность инфекционного корпуса составляет более 85 процентов.

По его словам, сейчас завершается внутренняя отделка помещений нового корпуса, ведется монтаж инженерных сетей, устройство системы медицинских газов и благоустройство прилегающей территории.

– Строительство будет завершено в установленный срок – до 20 декабря 2020 года, – сообщил Юрий Водопьянов.

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов всем участникам масштабного строительного проекта.

– Я уверен, что руководство Минобороны будет внимательно следить за сроками и качеством исполняемых работ. Успехов вам и всего хорошего, спасибо большое за это важное дело, – сказал глава государства.

По проекту новый инфекционный стационар в Южно-Сахалинске состоит из одно- и двухместных Мельцеровских боксов с настенными консолями для подачи кислорода через клапаны, с вентиляцией, связью «пациент - пост медсестры», душевыми кабинами, санузлами и отдельными выходами в прогулочный дворик.

В отделении установят камеры для круглосуточного наблюдения за состоянием больных и оказания им экстренной реанимационной помощи в случае необходимости. Передавать пищу и лекарства пациентам будут через герметическое окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

В инфекционном корпусе начнут применять самые эффективные технологии защиты от распространения вирусов и бактерий: система вентиляции многоуровневой очистки воздуха, специальные шлюзы перед каждой палатой, процедурной, медкабинетами, санпропускники для поступающих пациентов и персонала, а также ультрафиолетовые бактерицидные лампы и приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

Отделение будет сдано под ключ с полным комплектом мебели, а главное – с современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (для проведения инвазивного метода насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности), компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, портативным ультразвуковым сканером.

На втором этапе возведут главное административно-поликлиническое здание. Корпуса больничного комплекса соединят теплыми переходами для быстрого перемещения больных между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией. Общая площадь зданий – 21 тысяча квадратных метров, территория застройки – 6 га.

В госпитале будут собственные службы ремонта медтехники, аптека, гараж, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, станция медицинских газов, хранилище для продуктов и даже свой клуб с библиотекой.