В Поронайске появился большой социальный магазин. В «Новинке» можно приобрести 40 наименований товаров первой необходимости с торговой наценкой не более 15 процентов. Ранее в городе работали только маленькие торговые точки экономформата: поронайцам приходилось покупать продукты в стесненных условиях. С просьбой открыть просторный социальный магазин жители обратились к губернатору Валерию Лимаренко во время его визита в городской округ.

По поручению главы области была проведена работа с поронайскими предпринимателями, которые ведут деятельность в торговых точках с большой площадью. Статус социального получил магазин «Новинка» в центре города. Теперь для удобства покупателей социально значимые товары на прилавках обозначаются яркими ценниками с логотипом, где указаны закупочная и розничная цена.

– Рада, что в нашем городе появился такой просторный магазин. Очень удобное расположение. Хорошо, когда есть возможность покупать самые основные продукты подешевле. Доходы ведь у всех разные. Я пришла сюда и закупила все, что нужно на неделю. Сегодня я сэкономила без малого 300 рублей. Это ощутимая разница для меня. Теперь буду постоянно покупать продукты в этом магазине, – поделилась покупательница Надежда Румянова.

Всего на территории Поронайского городского округа работают 6 социальных магазинов. В перечень продуктов, на которые распространяется минимальная торговая наценка, входят свежие овощи, мясная и молочная продукция, крупы, чай, хлебобулочные изделия и другие товары повседневного спроса. Кроме того, в торговых точках реализуется свежемороженая рыба с розничной наценкой не более 15 процентов. Так, килограмм горбуши можно приобрести за 150 рублей, кеты – за 190 рублей, камбалы – за 110 рублей, сельди – за 75 рублей, минтая – за 140 рублей, трески – за 190 рублей.

Сеть социальных магазинов в островном регионе сегодня насчитывает 131 объект, из них 38 – в сельской местности. За последние годы их число увеличилось в пять раз. В этом году открылось дополнительно 11 социально ориентированных торговых точек.

Создание условий для развития торговой сети эконом-формата – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Сахалинской области. Региональные власти поддерживают социально ответственный бизнес, который готов формировать более доступные цены и применять минимальную наценку, не снижая при этом качества товара. Предприниматели получают финансовую помощь в виде субсидирования части затрат по содержанию объектов и налоговых преференций, а также информационную поддержку.