В Сахалинской областной библиотеке стартует благотворительная акция «Коробка добра»

Областная универсальная научная библиотека запускает акцию «Коробка добра» в помощь приютам для бездомных животных «Пёс и Кот» (г. Южно-Сахалинск) и «Право на жизнь» (г. Долинск).

Акция стартует в День волонтёра 5 декабря и продлится до 10 января 2021 года.

В «Коробку добра», размещённую в фойе библиотеки, можно принести сухой корм, крупу, консервы, лакомства, ошейники, поводки и собачьи игрушки, медикаменты, препараты от паразитов, витамины, бинты, шприцы и т. д.

Также приютам необходимы текстиль для подстилок и утепления вольеров (подойдут старые одеяла, одежда, постельное бельё и т. п.); перчатки (х/б или резиновые), мусорные пакеты, чистящие и дезинфицирующие средства; посуда (большие кастрюли, баки, глубокие миски) и газеты. Рядом с коробкой будет оформлен стенд с фотографиями животных, которых можно забрать домой.

Акцию можно поддержать не только кормами и лекарствами, но и информационно. Для этого необходимо сделать селфи со своими питомцами и разместить фотографию на своей странице в «ВКонтакте» или «Instagram» с хэштегом #КоробкаДобра. Трое участников онлайн-акции получат в подарок книги от СахОУНБ.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-28.