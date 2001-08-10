Гостей и жителей города Южно-Сахалинска приглашают на обзорные экскурсии

МАУ «Культурно-туристический центр города Южно-Сахалинска» приглашает гостей и жителей Южно-Сахалинска посетить бесплатную обзорную экскурсию по городу.

Это уникальная возможность по-новому взглянуть на родной город и ближе познакомиться с его историей - начиная с момента основания селения Владимировка. Опытный экскурсовод расскажет о периоде губернаторства Карафуто, затронет историю города в советский период и завершит свой рассказ интересными фактами о современном Южно-Сахалинске.

Экскурсии стартуют завтра, 4 декабря, они будут проходить еженедельно. С дополнительной информацией можно познакомиться по ссылке https://taplink.cc/cooltour65. Предварительная запись ведется по телефону 210-310 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а также через Instagram (@cooltour65).