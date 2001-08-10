Тихоокеанское
информационное агентство
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17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на открытие катка в парке

Южносахалинцев приглашают на открытие катка в парке

Первый на Сахалине мобильный каток, расположенный на территории городского парка в Южно-Сахалинске, откроется 5 декабря в 17.00.

Более 1000 квадратных метров ледового покрытия, которое работает по принципу морозильной камеры, обустроено в районе Генеральской аллеи. Мобильный каток позволяет начать сезон катания раньше обычного срока. Завершится сезон, когда столбик термометра покажет +5.

На торжественном открытии выступит ансамбль современной народной песни «Русский терем», Дед Мороз подарит подарки. Не обойдется праздник и без спортивных мастер-классов, которые проведут воспитанники МАУ "Спортивный город" хоккейные команды "Чирки" и "Черемушки".

Каток платный. Подробную информацию о тарифах можно узнать на официальном сайте парка: https://sakhalin-park.ru/places/prokat-zimnego-sportivnogo-inventarya/.

5 декабря каток будет работать с 17.00 до 21.00. В дальнейшем режим работы катка определен по следующему расписанию: с 11.00 до 21.00. Однако стоит отметить, что возможны изменения в режиме работы.

Кроме того, на территории парка в декабре откроется для всех желающих и бесплатный каток на стадионе «Космос». В настоящее уже время идет подготовка площадки к заливке.

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