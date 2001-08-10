В Южно-Сахалинске строится новое здание социально-реабилитационного центра «Маячок». Просторный трехэтажный корпус возводят в центре города на месте бывшего приспособленного здания, которое не соответствовало современным нормам и правилам для детских учреждений. Строительство ведется с октября 2019 года, завершить работы планируется в сентябре 2022-го.

Новый «Маячок» общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 75 мест. Это будет современный детский центр, где ребята смогут не только получить заботу и внимание, но и развивать свои способности, интересно и с пользой проводить досуг. В здании оборудуют комнаты отдыха, музыкальный и лечебно-физкультурный залы, компьютерный класс, а также кабинеты медицинской, социальной и психологической реабилитации.

– На сегодняшний день построен монолитный каркас здания, ведется кладка наружных стен, устройство кровли. Проектом предусмотрено разделение на групповые ячейки для детей разного возраста со спальными комнатами и местами общего назначения. В том числе, появятся приемное отделение, комнаты для игр и учебных занятий. В административно-хозяйственной части здания разместятся пищеблок, прачечная, другие социально-бытовые подразделения. Будут установлены два лифта: пассажирский и грузовой, – рассказал Александр Ким, начальник отдела проектной подготовки и организации капитального ремонта министерства социальной защиты Сахалинской области.

По словам генерального директора компании-подрядчика – ООО «Остов» – Владимира Гвона, строительство идет с опережением графика на полтора месяца. На сегодняшний день выполнено 40 процентов работ.

Пока идет стройка, стационарное отделение «Маячка» временно находится в Луговом. Сейчас здесь проживают более 20 детей, которым в связи с трудной жизненной ситуацией необходимы социальная реабилитация, помощь и поддержка.