На Сахалине почтили память Неизвестного солдата
Вчера, в День Неизвестного солдата, на мемориале Славы областного центра состоялась церемония возложения венков и цветов. В ней приняли участие военнослужащие, школьники и студенты, представители поискового движения, исполнительной и законодательной власти региона, правоохранительных органов и общественных объединений. С приветственным словом к собравшимся от имени главы региона обратился первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
– Мы отдаем дань уважения людям, которые погибли, защищая нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. К сожалению, имена многих из них нам неизвестны. Мы бережно храним и передаем следующим поколениям память об их подвиге, – отметил Сергей Байдаков. – Наша миссия – найти и с почестями предать земле останки советских воинов. Огромную работу в этом направлении проводит областное отделение «Поискового движения России». Это очень благородный труд – власти региона будут его поддерживать до тех пор, пока мы не найдем всех павших бойцов.
– Поисковой работы еще очень много. За последнее время мы обнаружили останки 105 погибших солдат и офицеров. Мы приложим все усилия, чтобы каждый погибший воин вновь обрел свое имя, – в свою очередь, сказал председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.
После минуты молчания участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориале Славы. В память о не вернувшихся с полей сражений воинах прозвучало несколько ружейных залпов.
Памятные мероприятия в честь Дня Неизвестного солдата прошли также в образовательных учреждениях островной столицы. К примеру, на уроке мужества в 22-ой школе выступили поисковики. Они рассказали ребятам о своих экспедициях на остров Шумшу и в Смирныховский район, о работе на местах крушений военных самолетов.
– Узнала для себя много нового. Считаю, что очень важно проводить такие уроки. Подвиги наших предков нельзя забывать, это наша великая история, – поделилась мнением ученица Вероника Чернова.
Кроме того, уроки мужества и различные памятные акции сегодня состоялись и в районах Сахалинской области.
Напомним, День Неизвестного солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. В этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Впоследствии там открыли мемориальный архитектурный ансамбль - Могилу Неизвестного Солдата.
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