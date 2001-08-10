Два южно-сахалинских сада отметили юбилей

Детский сад №49 «Ласточка» и детский сад №54 «Белоснежка» Южно-Сахалинска отметили юбилейные дни рождения.

Впервые «Ласточка» распахнула свои двери для ребят в ноябре 1965 года. Сегодня в своей работе учреждение опирается не только на накопленный десятилетиями педагогический опыт, но и на современные тенденции в сфере дошкольного образования. Все группы среднего и старшего возраста укомплектованы интерактивными досками, ноутбуками, другим инновационным оборудованием. Два года назад была открыта сенсорная комната.

На протяжении семи последних лет учреждением руководит Любовь Игнатова, которая сумела сплотить вокруг себя единомышленников для совместной реализации программы развития сада.

— Очень горжусь своим коллективом, своими сотрудниками, которые никогда не останавливаются на достигнутом, постоянно учатся, совершенствуют свое педагогическое мастерство, — сказала Любовь Игнатова.

Шесть сотрудников сада награждены Почетной грамотой Министерства образования Сахалинской области, два — Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, одному специалисту присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования РФ».

Как отмечают воспитатели, детский сад не просто место, куда родители приводят детей, а пространство для творческой самореализации, поисков и открытий, насыщенной и интересной жизни.

Детский сад «Белоснежка» был открыт в 1985 году. На данный момент он является региональной инновационной площадкой по теме «Создание LEGO-центра для развития технического творчества у дошкольников», а также стажировочной площадкой по теме «Воспитание и развитие детей младенческого и раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО».

С 2012 года заведует ДОУ Наталья Ермакова, председатель ВОО «Воспитатели России», Ветеран труда, Почетный работник общего образования.

— Коллектив нашего сада осуществляет целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создает условия по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, — подчеркнула она. — Мы стремимся соответствовать требованиям современного общества. Наши воспитанники и родители активно участвуют в жизни сада и города. Недавно мы победили в муниципальном семейном конкурсе творческих работ детей дошкольного возраста «Дружная семья не знает печали». И собираемся быть лучшими дальше!