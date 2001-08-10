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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Светофоры начнут работать 5 декабря на двух перекрестках в Корсакове
Новая схема организации дорожного движения на пересечении улиц Комсомольской-Гвардейской и Окружной-Нагорной в Корсакове вступает в силу 5 декабря. На перекрестках начнут работать светофоры.
"Для исключения аварийных ситуаций, связанных с введением новой схемы движения, просим водителей соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на указанных перекрестах", - говорят в администрации Корсакова.
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