Тихоокеанское
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Светофоры начнут работать 5 декабря на двух перекрестках в Корсакове

Светофоры начнут работать 5 декабря на двух перекрестках в Корсакове

Новая схема организации дорожного движения на пересечении улиц Комсомольской-Гвардейской и Окружной-Нагорной в Корсакове вступает в силу 5 декабря. На перекрестках начнут работать светофоры.

"Для исключения аварийных ситуаций, связанных с введением новой схемы движения, просим водителей соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на указанных перекрестах", - говорят в администрации Корсакова.

 

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