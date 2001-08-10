Старшее поколение приглашают на зарядку
Жителей серебряного возраста Южно-Сахалинска 5 декабря приглашают в парк на утреннюю зарядку.
Занятия пройдут на территории у музыкального фонтана в 9:00.
Вместе с тренером все желающие выполнят ряд несложных упражнений с элементами дыхательной гимнастики, которые укрепят разные группы мышц, и позволят восстановить подвижность суставов.
Проведет физкультурную разминку основатель группы здоровья «Тюльпан» Нина Васильева. Она на протяжении не одного десятилетия прививает любовь к утренней зарядке и учит поддерживать жизненный тонус. Участники группы - активные пенсионеры, которые ведут здоровый образ жизни, посещают различные мероприятия, ходят в походы. Здесь пенсионеры общаются, заряжаются бодростью, и они всегда рады новым лицам в их компании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 30 Ноября Несколько улиц останутся без света сегодня в Южно-Сахалинске
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
13:12 2 Декабря На крупнейшем в Сахалинской области Солнцевском угольном разрезе побили рекорд добычи угля
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 17:54 Вчера Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?