Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Старшее поколение приглашают на зарядку

Старшее поколение приглашают на зарядку

Жителей серебряного возраста Южно-Сахалинска 5 декабря приглашают в парк на утреннюю зарядку.

Занятия пройдут на территории у музыкального фонтана в 9:00.

Вместе с тренером все желающие выполнят ряд несложных упражнений с элементами дыхательной гимнастики, которые укрепят разные группы мышц, и позволят восстановить подвижность суставов.

Проведет физкультурную разминку основатель группы здоровья «Тюльпан» Нина Васильева. Она на протяжении не одного десятилетия прививает любовь к утренней зарядке и учит поддерживать жизненный тонус. Участники группы - активные пенсионеры, которые ведут здоровый образ жизни, посещают различные мероприятия, ходят в походы. Здесь пенсионеры общаются, заряжаются бодростью, и они всегда рады новым лицам в их компании.

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