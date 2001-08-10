Южносахалинцы пожаловались мэру на плохое состояние автобусных павильонов. Сигнал об их ненадлежащей уборке поступил в одну из социальных сетей Сергея Надсадина.

Кроме этого, люди указывали на отсутствие урн на некоторых остановках.

Глава города обратился к департаменту городского хозяйства за разъяснениями. В ходе последующего разбирательства действительно были выявлены отдельные факты ненадлежащего ухода за зонами для ожидания пассажиров.

На сегодняшний день все строения приведены в соответствие с требованиями, недостающие урны выставлены.

По итогу к дисциплинарной ответственности был привлечен один из руководителей департамента городского хозяйства, курирующий данное направление работы.

Напомним, свои вопросы и обращения южносахалинцы могут оставлять в аккаунтах городской администрации:



https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official;

https://www.instagram.com/yuzhnosakhalinsk_official/;

https://www.facebook.com/yuzhnosakhalinsk;

https://twitter.com/yusakh_ru.



Или в личных аккаунтах мэра города Сергея Надсадина:



https://ok.ru/sergey.nadsadin;

https://www.instagram.com/sergey.nadsadin;

https://vk.com/sergey.nadsadin;

https://www.facebook.com/sergey.nadsadin.