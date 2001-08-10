Тихоокеанское
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14:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы пожаловались мэру на плохое состояние автобусных павильонов

Южносахалинцы пожаловались мэру на плохое состояние автобусных павильонов

Южносахалинцы пожаловались мэру на плохое состояние автобусных павильонов. Сигнал об их ненадлежащей уборке поступил в одну из социальных сетей Сергея Надсадина.

Кроме этого, люди указывали на отсутствие урн на некоторых остановках.

Глава города обратился к департаменту городского хозяйства за разъяснениями. В ходе последующего разбирательства действительно были выявлены отдельные факты ненадлежащего ухода за зонами для ожидания пассажиров.

На сегодняшний день все строения приведены в соответствие с требованиями, недостающие урны выставлены.

По итогу к дисциплинарной ответственности был привлечен один из руководителей департамента городского хозяйства, курирующий данное направление работы.

Напомним, свои вопросы и обращения южносахалинцы могут оставлять в аккаунтах городской администрации:


https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official;
https://www.instagram.com/yuzhnosakhalinsk_official/;
https://www.facebook.com/yuzhnosakhalinsk;
https://twitter.com/yusakh_ru.


            Или в личных аккаунтах мэра города Сергея Надсадина:


https://ok.ru/sergey.nadsadin;
https://www.instagram.com/sergey.nadsadin;
https://vk.com/sergey.nadsadin;

https://www.facebook.com/sergey.nadsadin.

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