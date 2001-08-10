В Поронайском районе в День Неизвестного солдата состоялось возложение цветов

Вчера, 3 декабря, в с. Леонидово и с. Тихменево состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню Неизвестного солдата. Почтили память павших воинов вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, воспитанники школ и детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и представители муниципальных учреждений.

Ведущие обратились со вступительным словом, отметив, что эта памятная дата напоминает о великой воинской доблести и бессмертном подвиге советских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы.

Ежегодно, 3 декабря, жители российских городов возлагают цветы к братским могилам, памятникам и мемориалам, в память героям, отдавшим свои жизни во имя побед, в школах проходят уроки памяти.