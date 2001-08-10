Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2020
Сегодня 05:32
74,25|90,26|48,35
ВТБ: жители Дальнего Востока в этом году сократили траты на отдых за рубежом в три раза
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе в День Неизвестного солдата состоялось возложение цветов

В Поронайском районе в День Неизвестного солдата состоялось возложение цветов

Вчера, 3 декабря, в с. Леонидово и с. Тихменево состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню Неизвестного солдата. Почтили память павших воинов вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, воспитанники школ и детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и  представители муниципальных учреждений.

Ведущие обратились со вступительным словом, отметив, что эта памятная дата напоминает о великой воинской доблести и бессмертном подвиге советских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы.

Ежегодно, 3 декабря, жители российских городов возлагают цветы к братским могилам, памятникам и мемориалам, в память героям, отдавшим  свои жизни во имя побед, в школах проходят уроки памяти.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?