В выходные дни южносахалинцев ждет плюсовая температура
Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, в субботу 5 декабря на Сахалине временами будет отмечаться небольшой снег. Температура на севере острова ночью -10…-15°, в долинах -17…-22°, днем -2…-7°. В южных районах ночью -9…-14°, на юго-западе -2…-7°, днем -3…+2°. В ночь на воскресенье в северной части острова характер погоды не изменится, температура ночью -15…-20°, днем -5…-10°.
На юг Сахалина будет оказывать влияние поле повышенного давления, погода будет преимущественно без осадков. Температура ночью -9…-14°, на юго-западном побережье -1…-6°, днем -3…+2°.
В течение рабочей недели на Сахалине сохранится зимняя погода, возможен небольшой снег, преимущественно на севере острова. Температурный фон без существенных изменений. В конце недели на юге немного потеплеет.
На севере Курильской гряды в выходные дни небольшой снег, температура ночью -2…-7°, днем 0…-5°. На юге гряды ожидаются осадки, температура -1…+4°. В течение рабочей недели ожидается ветреная погода со снегом. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем -3…+2°.
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