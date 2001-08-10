В выходные дни южносахалинцев ждет плюсовая температура

Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в субботу 5 декабря на Сахалине временами будет отмечаться небольшой снег. Температура на севере острова ночью -10…-15°, в долинах -17…-22°, днем -2…-7°. В южных районах ночью -9…-14°, на юго-западе -2…-7°, днем -3…+2°. В ночь на воскресенье в северной части острова характер погоды не изменится, температура ночью -15…-20°, днем -5…-10°.

На юг Сахалина будет оказывать влияние поле повышенного давления, погода будет преимущественно без осадков. Температура ночью -9…-14°, на юго-западном побережье -1…-6°, днем -3…+2°.

В течение рабочей недели на Сахалине сохранится зимняя погода, возможен небольшой снег, преимущественно на севере острова. Температурный фон без существенных изменений. В конце недели на юге немного потеплеет.

На севере Курильской гряды в выходные дни небольшой снег, температура ночью -2…-7°, днем 0…-5°. На юге гряды ожидаются осадки, температура -1…+4°. В течение рабочей недели ожидается ветреная погода со снегом. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем -3…+2°.