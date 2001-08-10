27 квартир в Южно-Сахалинске готовы к продаже по программе «Дальневосточная ипотека»

АО «Сахалинское ипотечное агентство» начало принимать заявки на приобретение недвижимости в новостройке по адресу: проспект Мира, 190а. Всего к началу декабря от жителей островной области поступило 2837 заявок по программе «Дальневосточная ипотека», из них 1722 уже одобрены, заключено 830 договоров.

В новом доме доступны 13 однокомнатных квартир площадью от 45 до 59 квадратных метров и 14 двухкомнатных – площадью от 63 до 65 «квадратов». Стоимость за один квадратный метр составляет 110 тысяч рублей.

Квартиры предлагаются с ремонтом под ключ: уложен линолеум, поклеены обои, установлены межкомнатные двери, на кухне – раковина и электрическая плита, в ванной и туалетной комнатах – сантехника и водонагреватель.

В ближайшее время АО «Сахалинское ипотечное агентство» начнет прием заявок на недвижимость в планировочном районе Луговое по адресу: Пионерская, 47. Также после ввода в эксплуатацию и постановки домов на учет будут доступны квартиры в новостройках в Невельске и Холмске. А в начале 2021 года начнется бронирование жилья в Тымовском, Смирных, Поронайске, селе Китовом Курильского района.

Обращаться в банки за одобрением можно уже сейчас. Чтобы увеличить свои шансы на получение ипотеки, граждане могут подать документы сразу в несколько кредитно-финансовых организаций.

Сегодня двухпроцентную ипотеку в Сахалинской области предоставляют 11 банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «АТБ», АО «Газпромбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО «КБ «Долинск», ПАО «КБ «Восточный».

Приобрести жилье по рекордно низкой ставке могут молодые семьи, где возраст супругов до 36 лет включительно, а также неполные семьи с детьми. Также льготная ипотека доступна без возрастных ограничений владельцам «дальневосточных гектаров», которые получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства или развития личного подсобного хозяйства. Кроме того, оформить двухпроцентную ипотеку могут участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов – то есть жители других регионов, которые переехали работать на Дальний Восток.

Максимально возможная сумма займа – 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос – не менее 15 процентов от стоимости жилья – может быть оплачен за счет средств материнского капитала. Срок кредита составляет от 3 до 20 лет. Стать участниками программы можно до конца 2024 года.

Чтобы подать заявку на приобретение жилья через АО «Сахалинское ипотечное агентство», необходим пакет документов. В него входят письмо или справка из банка об одобрении «Дальневосточной ипотеки», документ удостоверяющий личность всех членов семьи (оригинал и копии всех страниц), ИНН, СНИЛС, а также свидетельство о браке и документ, подтверждающий наличие первоначального взноса (выписка из лицевого счета, жилищный сертификат).

Заявки принимаются на официальном сайте Сахалинского ипотечного агентства: sakhipoteka.ru. Там же размещается вся информация о стоимости квадратного метра, о характеристиках предлагаемых квартир, а также о начале бронирования недвижимости.

Подробности о программе можно узнать по телефону горячей линии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: 8 (800) 200-32-51 (звонок бесплатный). Получить подробную консультацию можно также, обратившись в АО «Сахалинское ипотечное агентство» по телефону: 8 (4242) 312-531.