Собственникам зданий напоминают о необходимости вовремя очищать кровли от сосулек и наледи
С наступлением холодного периода в Южно-Сахалинске ежедневно проводится мониторинг территории городского округа на наличие опасных сосулек и наледи на кровлях зданий.
Объектом внимания специалистов департамента общественной безопасности и контроля являются административные здания, торговые центры и другие нежилые объекты города. Согласно правилам благоустройства их собственники обязаны своевременно выполнять работы по очистке кровли от сосулек и снежных наростов, угрожающих безопасности граждан. Перед началом зимнего сезона службы администрации города направляют в адрес хозяйствующих субъектов соответствующие информационные письма. Тем не менее, уже в этом году в ходе проверок было выявлено несколько нарушений. Один из случаев зафиксирован в планировочном районе Луговое.
– Крыша торгового центра выходит на пешеходную зону, где постоянно ходят люди. При этом на кровле обнаружены сосульки. Материалы по этому факту направлены в административную комиссию города для составления протокола об административном правонарушении, – рассказала ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля Нина Пуненкова.
Некоторые собственники очищают крыши от наледи собственными силами, другие нанимают промышленных альпинистов. В любом случае хозяйствующий субъект должен обеспечить безопасность граждан, в том числе до завершения работ установить временное ограждение опасной зоны. За несоблюдение правил благоустройства на физических лиц может быть наложен штраф до 3 тыс. рублей, на должностных — до 10 тыс. рублей, на юридических — до 50 тыс. рублей.
Отметим, что за прошлый год составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, по которым назначены административные штрафы на общую сумму 312 тыс. рублей.
Граждане также могут сообщать о ледовых образованиях на крышах зданий непосредственно в административную комиссию с заявлением по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 167 или через WEB-приёмную на официальном сайте мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/816) с приложением подтверждения (фото-, видеосъемка, заявление, отражающее дату, время, место, название улицы и номер дома). В этом случае протокол будет составлен сразу без проведения осмотра.
Добавим, что обязанность по очистке от ледяной корки крыш многоквартирных домов лежит на управляющих компаниях. Привлечением к ответственности УК за невыполнение этих работ занимается государственная жилищная инспекция Сахалинской области. Ведомство принимает обращения от граждан письменно по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, оф. 220 либо через личный кабинет в ГИС ЖКХ.
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