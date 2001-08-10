Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без света сегодня после обеда

Часть Южно-Сахалинска сегодня, 7 декабря, останется без электричества. По данным сайта ПАО "Сахалинэнерго", энергетики проведут плановые работы на сетях. Свет отключат с 13:00 до 17:00ч по следующим адресам: 

  •  ул. Детская, 18-а, 20, 22, 24;
  •  ул. Комсомольская, 117, 119-а, 121, 122,124, 128-б, 131;
  •  ул. Сергея Лазо, 5, 7, 9;
  •  ул. Украинская, 3, 19, 21, 22-а, 25, 27, 29, 32, 34-в;
  •  ул. Фабричная, 13, 15, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 19-а, 20, 23;
  •  пер. Энергетиков, 6

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