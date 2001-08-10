Юная южносахалинка в день рождения отдала все карманные деньги на подарки для сирот

У 9-летней сахалинки Лизы Кутдусовой есть заветная мечта, чтобы все люди были счастливы, особенно, дети. Поэтому вместо праздника в собственный день рождения девочка выбрала доброе дело: все свои карманные деньги решила потратить на полезные гостинцы для сирот, живущих в детском доме.

Её мама Лариса Кутдусова говорит, что это самостоятельное решение дочери. Она лишь помогла с организацией, купить и доставить подарки в учреждение. Семья вместе выбрала, кому адресовать помощь - "Сахоблспецдому ребёнка".

К доброй акции присоединились и коллеги Лизиной мамы, работники "РН-Сахалинморнефтегаз". В свой день рождения - 4 декабря - Лиза отправилась с пакетами гостинцев в "Сахоблспецдом ребёнка". Говорит, с нетерпением ждала этого момента. Пусть пообщаться с воспитанниками учреждения не удалось, действуют противоэпидемиологические ограничения, Лиза осталась довольной.

Мама девочки поделилась, хоть дочь и решила отказаться от пышного праздника в свой 9-й день рождения, торт и семейный ужин всё же были.

В ГКУЗ "Сахоблспецдом ребенка" проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 4 лет. Любое пожертвование желательно предварительно согласовывать с администрацией дома ребенка на предмет его необходимости в данный момент, оно оформляется документально. Связаться можно по телефону 8 (4242)72-79-47.