Юная южносахалинка в день рождения отдала все карманные деньги на подарки для сирот
У 9-летней сахалинки Лизы Кутдусовой есть заветная мечта, чтобы все люди были счастливы, особенно, дети. Поэтому вместо праздника в собственный день рождения девочка выбрала доброе дело: все свои карманные деньги решила потратить на полезные гостинцы для сирот, живущих в детском доме.
Её мама Лариса Кутдусова говорит, что это самостоятельное решение дочери. Она лишь помогла с организацией, купить и доставить подарки в учреждение. Семья вместе выбрала, кому адресовать помощь - "Сахоблспецдому ребёнка".
К доброй акции присоединились и коллеги Лизиной мамы, работники "РН-Сахалинморнефтегаз". В свой день рождения - 4 декабря - Лиза отправилась с пакетами гостинцев в "Сахоблспецдом ребёнка". Говорит, с нетерпением ждала этого момента. Пусть пообщаться с воспитанниками учреждения не удалось, действуют противоэпидемиологические ограничения, Лиза осталась довольной.
Мама девочки поделилась, хоть дочь и решила отказаться от пышного праздника в свой 9-й день рождения, торт и семейный ужин всё же были.
В ГКУЗ "Сахоблспецдом ребенка" проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 4 лет. Любое пожертвование желательно предварительно согласовывать с администрацией дома ребенка на предмет его необходимости в данный момент, оно оформляется документально. Связаться можно по телефону 8 (4242)72-79-47.
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