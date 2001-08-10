Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
Сегодня 17:05
74,25|89,97|49,30
Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Названы самые курящие и пьющие регионы России

Названы самые курящие и пьющие регионы России

В топ-5 регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему входят четыре республики Северного Кавказа, Тамбовская область стала пятой, поднявшись с девятой строчки. Замыкает рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По данным агентства, наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. В Сахалинской области и Магаданской области не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.
 
В Республике Хакасия и Республике Бурятия уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?