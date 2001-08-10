Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
Сегодня 17:05
74,25|89,97|49,30
Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Подросткам помогут подобрать книги по темпераменту

Подросткам помогут подобрать книги по темпераменту

Фонд "Живая классика" вместе с командой специалистов разработал программу "терапевтического" подбора книг. Этот механизм подскажет подростку произведения с учётом его психологического состояния.

Главная задача проекта – помощь ребенку через текст той самой книги, которая даст ответы на вопросы, подскажет решение важной проблемы, поможет снять внутреннее напряжение.

Для того, чтобы программа подобрала книгу, нужно пройти небольшой тест – придумать своего персонажа, а затем его историю. После этого выдаётся список книг с цитатами, с помощью которых подростку будет легче разобраться с выявленной проблемой, даже если он её не вполне осознаёт, рассказывают в фонде.

Подробности можно узнать на сайте проекта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?