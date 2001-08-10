Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Завтра некоторые дома в Южно-Сахалинске останутся без света

Завтра некоторые дома в Южно-Сахалинске останутся без света

Десятки домов в Южно-Сахалинске завтра, 8 декабря, останутся без света.

По информации с сайта ПАО "Сахалинэнерго", здесь проведут плановые работы на сетях.

С 9 часов утра до 12:00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Авиационная, 3-76-б;
  • ул. Больничная, 45-а,б, 47-в, 49, 56-104;
  • ул. Читинская, 5-а;
  • пер. Больничный, 4-24, 76.
  • пр. Мира, 369, 371-а,б,  373, 373-а, 375, 375-а,б, 377, 379, 379а;
  • ул. 1-я Дежнева, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21;
  • ул. 2-я Центральная, 2-а, 2-б, 4;
  • ул. 4-я Заречная, 1, 2, 2-а,в,г,е,ж, 3, 3-а, 4, 4-а,ж, 5, 6-а,ж,г,д, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 12-в, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 26-а, 27, 28;
  • ул. Ариран, 2, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 12, 16;
  • ул. Больничная, 36-а,б, 38, 38-а, 40, 40-а;
  • ул. Комсомольская, 310;
  • ул. Разина, 10, 22, 29, 33, 35;
  • пер. 2-й Рябиновый, 2, 2-б,в, 4, 5, 7, 11.

С 13 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • пр. Мира, 235, 237, 237-а, 239, 239-а, 239-б, 239-в, 239-г, 241, 241-а;
  • ул. Емельянова, 19-а, 21, 21-а, 23;
  • ул. Комсомольская, 271-а, 290, 290-а;
  • ул. Пуркаева, 74, 76, 78, 78-а, 80.

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