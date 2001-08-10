74,25|89,97|49,30
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Завтра некоторые дома в Южно-Сахалинске останутся без света
Десятки домов в Южно-Сахалинске завтра, 8 декабря, останутся без света.
По информации с сайта ПАО "Сахалинэнерго", здесь проведут плановые работы на сетях.
С 9 часов утра до 12:00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Авиационная, 3-76-б;
- ул. Больничная, 45-а,б, 47-в, 49, 56-104;
- ул. Читинская, 5-а;
- пер. Больничный, 4-24, 76.
- пр. Мира, 369, 371-а,б, 373, 373-а, 375, 375-а,б, 377, 379, 379а;
- ул. 1-я Дежнева, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21;
- ул. 2-я Центральная, 2-а, 2-б, 4;
- ул. 4-я Заречная, 1, 2, 2-а,в,г,е,ж, 3, 3-а, 4, 4-а,ж, 5, 6-а,ж,г,д, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 12-в, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 26-а, 27, 28;
- ул. Ариран, 2, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 12, 16;
- ул. Больничная, 36-а,б, 38, 38-а, 40, 40-а;
- ул. Комсомольская, 310;
- ул. Разина, 10, 22, 29, 33, 35;
- пер. 2-й Рябиновый, 2, 2-б,в, 4, 5, 7, 11.
С 13 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- пр. Мира, 235, 237, 237-а, 239, 239-а, 239-б, 239-в, 239-г, 241, 241-а;
- ул. Емельянова, 19-а, 21, 21-а, 23;
- ул. Комсомольская, 271-а, 290, 290-а;
- ул. Пуркаева, 74, 76, 78, 78-а, 80.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Коронавирусом заразились еще 138 сахалинцев и курильчан
10:12 Сегодня Воспитанник спортивной школы по техническим видам спорта стал чемпионом России
10:42 Сегодня Воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска сегодня после обеда
11:04 Сегодня Юрий Трутнев: для достройки нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске необходимо привлечь частного инвестора
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
13:12 2 Декабря На крупнейшем в Сахалинской области Солнцевском угольном разрезе побили рекорд добычи угля
12:04 3 Декабря Несколько домов останутся без воды в Южно-Сахалинске 15 и 17 декабря
12:34 3 Декабря Сахалинские спортсмены завоевали пять медалей международных соревнований по парагорнолыжному спорту
16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
16:42 20 Ноября Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Выбор редакции
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?